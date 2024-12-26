Байден після удару РФ по Україні розпорядився нарощувати поставки зброї

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Президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво та запевнив, що розпорядився, аби Пентагон нарощував поставки зброї в Україну. За його словами, в останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО, "і ще більше вже в дорозі".﻿﻿ Про це йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій Білим домом, повідомляє Українська правда.

"У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури.

Метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми" , – йдеться у повідомленні.

Байден наголосив, що "український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці". Він додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією.

"За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і ще більше вже в дорозі.

Я доручив Міністерству оборони продовжити нарощування поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил" , – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

У різдвяну ніч Сили оборони знищили 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 безпілотники ворога зі 184 повітряних цілей, запущених Росією.

Раніше газета WSJ писала, що адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.

Раніше повідомлялось, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 млрд на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву. Але майбутній склад Конгресу, де переважатимуть республіканці, до цього запиту ставиться прохолодно.

Водночас речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що чинна американська влада вірить, що Україні для боротьби до кінця 2025 року вистачить військової допомоги, яку Штати вже надали або планують надати до кінця каденції Джо Байдена.