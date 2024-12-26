Бєлгородську область атакували дрони: у низці населених пунктів зникло світло
У ніч на 26 грудня Бєлгородська область зазнала атаки дронів. У деяких населених пунктах зникло світло, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Зокрема, серед офіційних осіб інформацію про атаку підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, безпілотники атакували Грайворонський район.
Він уточнив, що внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилися без електроенергії.
"Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга", - повідомив Гладков.
Він додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з Міноборони РФ.