Бєлгородську область атакували дрони: у низці населених пунктів зникло світло

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У ніч на 26 грудня Бєлгородська область зазнала атаки дронів. У деяких населених пунктах зникло світло, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зокрема, серед офіційних осіб інформацію про атаку підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, безпілотники атакували Грайворонський район.

Він уточнив, що внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилися без електроенергії.

"Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга" , - повідомив Гладков.

Він додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з Міноборони РФ.