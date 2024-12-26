Курс валют НБУ на 26 грудня

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 26 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 25 грудня впав на 13 коп. до 41.8623 за 1 долар.

Євро подешевшав на 12 коп. до 43.5159 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 52.4074 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 46.4724 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.1788 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.862 300 EUR Євро 43.515 900 GBP Фунт стерлінгів 52.407 400 CHF Швейцарський франк 46.472 400 PLN Польський злотий 10.178 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.