Курс валют НБУ на 26 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 26 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 25 грудня впав на 13 коп. до 41.8623 за 1 долар.
Євро подешевшав на 12 коп. до 43.5159 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 52.4074 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 46.4724 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.1788 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.862 300
|EUR
|Євро
|43.515 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.407 400
|CHF
|Швейцарський франк
|46.472 400
|PLN
|Польський злотий
|10.178 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.