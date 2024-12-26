ССО показали нову частину нотаток загиблого військового КНДР

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Сили спеціальних операцій оприлюднили другу частину розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

Як випливає з нинішнього повідомлення Сил спецоперацій ЗСУ, знищений боєць КНДР належав до підрозділу спецпризначенців.

В оприлюднених нині нотатках, за даними ССО, рядовий Гьонг Хонг Джонг, коли ще був живий до зустрічі з операторами ССО, розписав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

Наразі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни, зазначають бійці українських ССО. Але ця тактика використовує живу приманку.

Запис із нотатника супроводжується автентичними ілюстраціями від солдата ССО КНДР.

Про що йдеться у нотатках

ССО наводить розшифровку:

"Як ліквідувати дрон. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, - 10-12 метрів.

﻿﻿ Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує (дрон).

Як уникнути зони обстрілу артилерії. У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу.

Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу."