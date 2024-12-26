У Сирії лояльні до Асада сили влаштували "засідку" і вбили 14 поліцейських

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Нова влада Сирії, очолювана колишніми повстанцями, повідомляє, що 14 співробітників міністерства внутрішніх справ країни загинули, ще 10 зазнали поранень у результаті "засідки", влаштованої силами, лояльними поваленому президенту Башару Асаду, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням, бої відбулися ще 24 грудня поблизу середземноморського порту Тартус на заході Сирії.

За цими даними, сили безпеки потрапили в засідку, коли намагалися заарештувати колишнього офіцера у зв’язку з його причетністю до в’язниці Седная неподалік Дамаска, де впродовж десятиліть піддавали тортурам і страчували тисячі людей, нелояльних режимові Асада.

Базована у Великій Британії "Сирійська обсерваторія з прав людини" повідомила, що під час сутичок також були вбиті троє бойовиків.

Трохи більш як два тижні тому був повалений режим Башара Асада, влада перейшла до сил повстанців, очолюваних ісламістською організацією "Хаят Тахрір аш-Шам". Асад і його родина, які династійно правили в Сирії понад 50 років, були змушені тікати до Росії.

Після здобуття влади "Хаят Тахрір аш-Шам" пообіцяла захищати права та свободи багатьох релігійних та етнічних меншин у Сирії – в тому числі й алавітів, до яких належав Башар Асад.

"Хаят Тахрір аш-Шам" досі визнана терористичною організацією ООН, США, Євросоюзом, Великою Британією та іншими. Попри це, упродовж останніх тижнів відбулися дипломатичні контакти з представниками нової влади, які можуть змінити цю оцінку.

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