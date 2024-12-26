Ситуація на фронті на ранок 26 грудня: зведення Генштабу ЗСУ

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Минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень Сил оборони з російським військом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, проводять дії, спрямовані на припинення ворожих наступальних дій" , — кажуть у штабі.

Минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням 73 ракет, а також 17 авіаударів, скинувши 35 КАБ. Крім цього, здійснили понад 5 тис. обстрілів, зокрема 181 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяли для ураження 2105 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів зокрема в районах Надії, Зеленого Гаю, Покровська, Котлиного, Бурлацького, Времівки, Запорізького, Зеленого Поля, Березового.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління та ще один пункт управління дронами противника.

На Харківському напрямку росіяни 3 рази атакували українські позиції в районі Вовчанська.

На Куп’янському — Сили оборони відбивали 7 атак: неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу.

На Лиманському — ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки.

На Сіверському — двічі намагався наступати в районі Білогорівки.

На Краматорському — окупанти 11 разів атакували у районах Ступочків, Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому — ворог 13 атакував неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському — Сили оборони зупинили 57 штурмових дій агресора у напрямку Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Покровська, Нового Труда, Зеленого та Новотроїцького. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак.

На Курахівському — Сили оборони відбили 31 російську атаку. Окремі українські позиції зруйновані внаслідок штурмів та обстрілів. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Петропавлівки, Слов’янки, Ясенового, Курахового, Андріївки та Дачного.

На Времівському — противник 35 разів штурмував українські позиції в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки.

На Гуляйпільському — в районі Білогір’я росіяни один раз намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському — окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі Новоданилівки.

На Придніпровському — Сили оборони докладають зусиль, аби завадити армії РФ просуватися вглиб української території, успішно відбили 3 спроби наступати.

На Волинському та Поліському — ознак формування наступальних угруповань ворога не фіксували.