Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Учора безпілотники намагалися атакувати аеродром "Балтімор" у Воронежі – Astra

Учора безпілотники намагалися атакувати аеродром "Балтімор" у Воронежі – Astra
Фото: Alex Beltyukov

Дрони намагалися атакувати військовий аеродром "Балтімор" в російському Воронежі. Це сталося зранку 25 грудня.﻿ Про це повідомляє Telegram-канал Astra, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зранку 25 грудня російське Міністерство оборони заявило, що нібито протиповітряна перехопила 59 безпілотників. При цьому 26 дронів нібито знищили над Бєлгородською областю, 23 - над Воронезькою, про три - над Курською, Брянською і Тамбовською, один - над Азовським морем.

Як зазначає російське видання, вчора дрони намагалися вдарити по військовому аеродрому "Балтімор" у Воронежі, над яким нібито збили декілька дронів.

Astra зазначає, що уламки безпілотників нібито упали на гараж у Воронежі, внаслідок чого він згорів. А у селі Новогрем'яче збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку.

"Постраждалих немає, аеродром не пошкоджено", - пише видання.

Військовий аеродром "Балтимор" знаходиться у Воронежі, приблизно за 175 км від України. Там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків - Су-34, які росіяни використовують для ударів КАБами.

Новини

Популярні теми форуму

analytics