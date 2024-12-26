На Різдво Байден закликав до єдності, а Трамп зазіхнув на Канаду та Гренландію

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Чинний та обраний президенти США виступили з різними привітаннями до Різдвяних свят: демократ Джо Байден закликав американців до роздумів і об'єднання, а республіканець Дональд Трамп виступив зі святковим привітанням, де знову висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію, повідомляє Європейська правда.

У своєму відеозверненні Байден "провів" відеоекскурсію різдвяними прикрасами Білого дому, яка була опублікована на YouTube пізно ввечері напередодні Різдва.

Під час свого звернення він закликав американців відкласти в сторону "весь шум і все, що нас розділяє".

"Ми тут, на цій Землі, щоб піклуватися один про одного, щоб любити один одного. Занадто часто ми бачимо один в одному ворогів, а не сусідів, не співвітчизників" , – сказав він.

Байден закликав американців знайти момент "тихого роздуму", щоб нагадати собі, що потрібно ставитися один до одного з гідністю і повагою, "жити у світлі" і пам'ятати, що американців більше об'єднує, ніж роз'єднує.

"Ми справді благословенні жити в цій країні" , – додав чинний американський президент.

Своєю чергою, новообраний американський лідер Дональд Трамп також привітав американців із Різдвом у соцмережах.

У своєму привітанні він знову висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

"Щасливого Різдва всім, у тому числі прекрасним солдатам Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом, де ми втратили 38 тисяч людей під час його будівництва 110 років тому" , – розпочав він своє привітання.

Трамп знову назвав Джастіна Трюдо "губернатором Канади".

Новообраний американський лідер заявив, що податки для громадян цієї країни занадто високі, "але якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки було б скорочено на понад 60%".

Трамп також звернувся до народу Гренландії, "яка потрібна Сполученим Штатам для цілей національної безпеки, і народ, який хоче, щоб США були там – і ми будемо!"