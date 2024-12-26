Повітряні сили: ППО збила 20 безпілотників, ще 11 – зникли з радарів

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У ніч на 26 грудня росіяни атакували Україну "Шахедами" та імітаційними безпілотниками. Сили ППО збили 20 дронів, ще 11 – були локаційно втрачені.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти запустили 31 ударний та імітаційний безпілотник з напрямків Орел та Міллерово (РФ).

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)" , – йдеться у повідомленні.

﻿Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.