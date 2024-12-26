У РФ чоловік в'їхав у військкомат та підпалив автомобіль: влада звинувачує "шахраїв"

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У місті Гусь-Хрустальний Володимирської області РФ увечері 25 грудня автомобіль в’їхав до будівлі військового комісаріату – водій протаранив ворота й після цього підпалив машину. Про це розповів мер міста Олексій Соколов, який назвав водія "черговою жертвою українських шахраїв". Чоловіка затримали, він дає свідчення, додав очільник міста, повідомляє Радіо Свобода.

Соколов закликав жителів «дуже уважно» ставитися до всіх дзвінків та повідомлень, "змістом яких є вимога вчинити за інструкцією співрозмовника якісь протизаконні дії".

Слідчий комітет по Володимирській області порушив кримінальну справу за статтею про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу (частина 2 статті 167 КК РФ).

Згідно з підрахунками видання "Медіазона" на вечір 24 грудня, з 13 грудня росіяни не менш як 50 разів атакували банки, поліцейські машини та інші об’єкти під впливом телефонних шахраїв. Більшість атак припала на 20 і 21 грудня. Щонайменше шістьох затриманих за підпали звинуватили у тероризмі, ще одинадцятьом інкримінували статтю про умисне пошкодження майна.

Це найбільша хвиля нападів під впливом шахраїв, зазначає видання. Попередня велика хвиля атак відбулася в період з 29 липня до 3 серпня 2023 року, тоді було здійснено 37 підпалів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну телефонні шахраї масово переконували росіян підпалювати військкомати, банки та адміністративні будинки. У всіх таких випадках шахраї діють приблизно однаково: вони зв’язуються з людьми похилого віку або соціально вразливими телефоном, представляючись співробітниками банку або спецслужб. У розмові вони переконують людей переказати їм гроші, а потім пропонують підпалити якийсь об’єкт в обмін на повернення вкраденого. ФСБ стверджувала, що шахраї «у більшості випадків» працюють із території України.

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