Вбивство Фаріон: фігуранту справи загрожує довічне

Фігуранту у справі про вбивство Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко змінено кваліфікацію злочину. Матеріали справи скеровано до суду, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Наразі його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

Як встановили правоохоронці, у 2022 році підозрюваний у вбивстві відомої громадської діячки Ірини Фаріон, 18-річний житель міста Дніпро, в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність - через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки.

Фігурант ретельно готувався до вчинення злочину збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

За даними поліції, зловмисник підстеріг Ірину Фаріон 19 липня близько 19:20 у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жертви та здійснив один постріл їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні внаслідок отриманого вогнепального поранення.

25 липня правоохоронці встановили місце перебування втікача та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у місті Дніпро.

Слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, змінили кваліфікацію злочину та 25 грудня скерували обвинувальний акт до суду за наступними статтями:

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)

п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вбивство Фаріон

Раніше ми писали про те, що мовознавицю Ірину Фаріон було вбито 19 липня у Львові. Нападник вистрілив їй у голову, коли вона чекала на таксі у дворі свого будинку. Фаріон госпіталізували, провели операцію, але пізніше вона померла.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Під час розслідування в Дніпрі було затримано підозрюваного - В’ячеслава Зінченка. Слідство вважає, що саме він є виконавцем злочину. Також у поліції розглядають версію про можливий "російський слід".

Галицький суд Львова вирішив взяти підозрюваного під варту без права внесення застави. Раніше адвокати Зінченка подавали апеляцію з проханням змінити запобіжний захід, але отримали відмову. Цікаво, що на одному із засідань Зінченко сам просив залишити його під вартою, посилаючись на загрозу для його безпеки.