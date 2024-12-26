Повернення біженців до України після війни: що може стати стимулом

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Одним зі стимулів для повернення біженців в Україну може стати бажання відновити свій втрачений соціальний статус. Висока зарплата може виявитися не настільки важливою, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк.

"Зіграти роль може те, що повернеться частина мігрантів, яка цінує свої минулі кар'єрні досягнення. Це ті, хто в Україні працював на престижних роботах, а за кордоном мало хто може влаштуватися на аналогічні" , - сказав він.

Експерт вважає, що "більшості там пропонують роботи досить прості".

"Відчуття зниження соціального статусу - це дуже серйозний удар, зокрема психологічний. І можливість відновити цей статус навіть за менших заробітків - це теж може бути стимулом для повернення" , - додав Позняк.

Він зазначив, що хоча заробітки в Україні менші, але й ціни зазвичай нижчі, ніж у країнах Євросоюзу.

"Купівельна спроможність - це все-таки не те саме, що заробітна плата" , - заявив він.

При цьому він нагадав загальну міграційну закономірність: чим довше триває сама міграція, тим більша частка мігрантів не повернеться.

"Це фактор, який має місце в усі часи у всіх народів" , - сказав Позняк.

Нагадаємо, більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (66%) скоріше або повністю задоволені своїми теперішніми умовами проживання в новій країні.

У респондентів запитали, за яких умов вони повернулися б в Україну. Відносно частіше респонденти говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеки (34%). Далі йдуть житлові питання (26%) і завершення повномасштабного вторгнення (26%). Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).