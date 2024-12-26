Українські військові взяли в полон громадянина Єгипту, який воював за РФ

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Українські військові полонили громадянина Єгипту. Він штурмував позиції ЗСУ у складі окупантів на Торецькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні 28-ї ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, користуючись туманною погодою, група окупантів зуміла пробратися до позицій військових, проте їх тут же шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр.

"Постійно змінюючи позиції та користуючись усім наявним арсеналом, особи впритул знищили всю групу. Одному окупанту вдалося впасти в окоп до свого комрада-попередника, але його швидко "викурили" звідти гранатами і, зрештою, ліквідували" , - розповіли в бригаді.

А іншу частину штурмової групи, яка починала тікати, ховатися та прикидатися ліквідованими, вполювали пілоти Батальйону безпілотних систем та "Kurt&Company".