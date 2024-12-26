Майже 70% українців підтримують право громадян за кордоном голосувати на виборах

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За даними опитування соціологічного центру "СОЦИС", яке провели на прохання "Української правди", 67% українців підтримують право громадян за кордоном брати участь у виборах. Водночас ідея дистанційного голосування через "Дію" чи поштою викликала суперечливі думки – 44,2% підтримують, а 48,6% виступають проти, повідомляє Українська правда.

На прохання видання соціологічний центр "СОЦИС" включив невеликий блок питань про можливість дистанційного голосування у своє грудневе опитування в рамках регулярного дослідження суспільних настроїв.

Опитування проводилось 5–11 грудня серед репрезентативної вибірки по всій країні, не включаючи окуповані території, методом телефонного опитування. Було опитано дві тисячі респондентів, похибка дослідження складає не більше ніж 2,6%.

Повідомляється, що на питання "Чи мають українці, які виїхали за кордон, таке саме право визначати владу в Україні, як громадяни, які залишились у країні?", більшість опитаних відповіла ствердно. 67% респондентів вважають, що так, адже громадянство дає їм це право. Натомість 28,2% висловили думку, що ті, хто виїхав з України, не повинні впливати на вибори.

На запитання: "Як ви ставитесь до ідеї дистанційного голосування через застосунок "Дія", поштою чи іншими способами?" думки українців розділилися. 44,2% підтримують таку ініціативу, тоді як 48,6% виступають проти.

"Це однозначно свідчить про потребу суспільної дискусії та додаткових обговорень. В тому числі питання, а хто має отримати право скористатись новими можливостями, якщо інструменти дистанційного голосування все ж запровадять?" – йдеться у статті.

На запитання щодо категорій населення, які могли б голосувати дистанційно, 32,2% опитаних висловилися категорично проти через побоювання щодо можливих фальсифікацій. Водночас, значна підтримка ідеї надати право голосувати вразливим категоріям: 28,7% підтримують дистанційне голосування для військових, 20,3% – для мешканців прифронтових територій, 15,8% – для українців за кордоном.

Підтримка дистанційного голосування для внутрішньо переміщених осіб виявилася меншою – 12,3%.

Окрім того, 28,5% опитаних виступають за можливість голосувати дистанційно не лише для вразливих груп, а й для всіх українців загалом за їхнім бажанням.

"Висновки щодо впровадження дистанційного голосування в Україні станом на кінець 2024 року виглядають невтішно для адептів цієї ідеї. Наразі Україна не готова ні до голосування поштою, ні тим паче до інтернет-голосування.