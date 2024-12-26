Нідерланди планують виділити ще 6 млрд євро на допомогу Україні – посол

Нідерланди вже виділили для України 3,8 млрд євро, у планах - ще шість мільярдів. Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, повідомляє Укрінформ.

"Для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для підтримки вашої країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму" , - зазначив посол.

За його словами, "впродовж останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб – морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли".

Дипломат підкреслив, що боротьба з агресією РФ "не лише в інтересах України, а й в інтересах Європи", адже йдеться про захист безпеки, процвітання і цінностей.

У цьому контексті він відзначив важливість вступу України в ЄС, оскільки в Договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку.