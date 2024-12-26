У РФ заявили про падіння уламків безпілотника на підприємство у Волгоградській області

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У Волгоградській області Росії 26 грудня уламки українського безпілотника впали на територію промислового підприємства. Постраждалих та пошкоджень немає, стверджує губернатор регіону Андрій Бочаров, повідомляє Радіо Свобода.

"Уламки одного БПЛА впали на територію промпідприємства в Котовському районі, не зачепивши основні пункти виробництва і не викликавши загоряння. На місці працюють оперативні служби" , – заявив Бочаров.

Міністерство оборони Росії раніше звітувало про три збитих безпілотники у Волгоградській області та по одному – у Воронезькій та Бєлгородській областях.

У Бєлгородській області внаслідок атаки українських безпілотників пошкоджено лінію електропередачі у Грайворонському окрузі, повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков. "Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новобудівка-Перша, а також відселені населені пункти Безимено та Новобудівка-Друга" , – написав він у телеграмі.

25 грудня російське військове відомство прозвітувало про знищення 59 українських безпілотників за ніч. Тоді 23 дрони, за даними відомства, були збиті над Воронезькою областю.

Основною метою атаки, ймовірно, був військовий аеродром «Балтимор», розташований на околиці Воронежа, пише Astra. Уламки кількох безпілотників упали на гараж у Воронежі, внаслідок чого він згорів. У селі Новогрем’яче збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку. Постраждалих немає.

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