У "Київ Цифровий" запустили таємний святковий сервіс: про що йдеться

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" з'явився таємний святковий сервіс, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Що відомо про святковий сервіс та як долучитись

Згідно з інформацією команди "Київ Цифровий", цьогоріч додаток запрошує містян створювати святковий настрій за допомогою сервісу "Таємний поштарик".

Йдеться про те, що з 25 грудня до 14 січня користувачі можуть:

створити цифрову поштівку

обрати святковий псевдонім

написати побажання до свят

відправити їх випадковому адресату

У відповідь надійде тепле привітання, яке стане нагадуванням про силу єдності та підтримки.

"Станьте Таємним поштариком і підтримайте привітанням на свята. Діліться добрими словами в оновленій версії застосунку. Ваші слова можуть виявитися для когось поштовхом до змін на краще" , - закликали громадян.

Уточнюється, що для того, аби "поширити різдвяний настрій містом", потрібно оновити застосунок "Київ Цифровий" до останньої версії.

"Якщо відправите поштівку, то й собі отримаєте від Таємного поштарика. З особливим побажанням, святковою музикою та малюнками українських ілюстраторів" , - пояснили користувачам.

Зазначається, що можна також:

ділитися поштівками у соцмережах

брати участь у розіграші призів

"Коли отримаєте поштівку, натисніть "поділитися" та пошерте ваші побажання в соцмережах. Вкажіть хештег #kyivdigital, аби ми не пропустили ваш допис. Вигравайте теплі аксесуари від крамниці Цифрового" , - підсумували у повідомленні.

У "Київ Цифровий" запустили сервіс "Таємний поштарик" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, "Київ Цифровий" - мобільний застосунок, створений київським комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ) у 2021 році на заміну застосунку Kyiv Smart City.

Дехто називає цей багатофункціональний додаток "містом у кишені", адже він дозволяє користувачеві поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проекти з благоустрою міста тощо.

До версії 3.0 застосунок "Київ Цифровий" було оновлено у серпні поточного року.

Пізніше у популярний серед українців онлайн-сервіс додали маршрутки Києва. Тож тепер у міському застосунку доступний весь громадський транспорт столиці.