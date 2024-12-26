Ще одна країна може звинуватити Google у монополізмі

Японський уряд планує висунути звинувачення проти Google у монопольних практиках. Комісія з питань справедливої торгівлі Японії (JFTC) заявить, що компанія порушує антимонопольне законодавство, активно нав’язуючи використання браузера Chrome. Про це пише Nikkei Asia, повідомляє Mezha Media.

JFTC звинувачує Google у тому, що компанія вимагає від виробників смартфонів підписати контракт, згідно з яким Chrome буде не тільки попередньо завантажений на всі пристрої, але й розміщений у певному місці на екрані. Виробники змушені це робити для того, щоб на їхніх пристроях був доступний Google Play.

Google вже визнана монополістом у сфері пошукових систем в США. Міністерство юстиції США прагне змусити Google продати Chrome, оскільки це “назавжди припинить контроль Google над доступом до пошуку і дозволить конкурентам серед пошукових систем отримати доступ до браузера, що для багатьох користувачів є входом в Інтернет”.

Пошуковий гігант хоче змістити фокус проблеми з браузера на Пошук та запропонував США переглянути свої угоди з компаніями Mozilla та Apple.