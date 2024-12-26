У парламенті Казахстану назвали версію про збиття літака російською ППО "хайпом"

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Голова сенату (верхньої палати парламенту) Казахстану Маулен Ашимбаєв назвав неправильним та неетичним висування версії, що літак Azerbaijan Airlines, який розбився в Актау, могли обстріляти. Його слова наводить видання Orda.kz 26 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

"Одразу робити якісь висновки за фотографією, що це результат якихось дій і таке інше – це спекуляція, це необґрунтовані заяви. Розганяти такі оцінки – це неправильно та неетично. Це насамперед показник того, що ті чи інші люди хочуть заробити для себе якісь дивіденди, розігнати хайп, на цьому щось собі отримати, в тому числі перегляди. Комісія, фахівці працюють, експерти все дивляться, вони зроблять свої висновки" , – заявив Ашимбаєв у кулуарах парламенту.

За його словами, до розслідування авіакатастрофи залучили представників Казахстану, Азербайджану та Росії. Жодна з цих країн, наголосив речник сенату, не зацікавлена в тому, щоб приховувати інформацію.

Після авіакатастрофи в Актау 25 грудня з’явилися відеозаписи із пошкодженнями літака Azerbaijan Arilines. На обшивці уцілілих уламків лайнера в хвостовій частині помітили сліди, схожі на пошкодження від елементів ураження зенітної ракети. З якої зброї уразили літак, невідомо. Проте встановлено, що в зоні посадки літака, який вилетів із Баку і мав завершити політ у Грозному в Чечні, діяли російські сили ППО, які відбивали атаку українських дронів.

Віцепрем’єр Казахстану Канат Бозумбаєв заявив увечері 25 грудня, що передчасно робити висновки щодо причин катастрофи. "Навіть попередні висновки неможливі. Є фахівці, які проведуть необхідні роботи та експертизи. Поки що голослівно щось говорити не можу" , – сказав Бозумбаєв.

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