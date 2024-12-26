Лавров: Франція пропонувала РФ налагодити діалог про Україну за спиною Києва

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Франція неодноразово зверталася до Росії за закритими каналами, пропонуючи налагодити діалог щодо російсько-української війни без участі України. Про це він сказав в інтерв'ю російським і закордонним ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Москва від контактів не відмовлялася і була "готова послухати" пропозиції Парижа. Однак паралельно, пояснив міністр, "Франція виступає головним ініціатором направлення так званих миротворчих військ в Україну".

"Є у наших французьких колег таке прагнення відігравати ініціативну роль у найрізноманітніших питаннях, і ми це вітаємо, але яким є результат від таких ініціатив, і наскільки прагнення відігравати позитивну роль є щирим, я не знаю" , – сказав Лавров.

"Кілька разів були по закритих каналах звернення наших французьких колег: давайте ми допоможемо, налагодимо діалог з українського питання. До речі, без жодної України, просто діалог з українського питання, нібито порушуючи принцип, який Захід постійно повторює про те, що "ні слова про Україну без України" , – розповів російський міністр.

Водночас Франція навчає на своїй території українських військових і виступає за відправку європейського контингенту в Україну, зазначив він. "Така двозначна поведінка не викликає прагнення всерйоз ставитися до того, що відбувається за ініціативою наших французьких колег", – підсумував Лавров.

Раніше президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.