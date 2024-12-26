Посол Нідерландів назвав умову, щоб санкції проти РФ діяли на 100%

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Санкції проти Російської Федерації не є абсолютно "водонепроникними", адже Москва користується лазівками в санкційному режимі, зокрема завдяки союзам з небагаточисельними партнерами. Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, повідомляє Укрінформ.

"Насамперед важливо розуміти, що санкції – це інструмент зовнішньополітичного тиску. І це лише один із інструментів – важливий, але не "водонепроникний". Важко запровадити санкції, які були б на 100% "водонепроникними" , - пояснив дипломат.

Якщо не всі країни братимуть участь у введенні і дотриманні санкцій і допоки Китай постачатиме в Росію продукцію для її оборонної промисловості, в санкціях залишатимуться великі лазівки, вважає посол.

"Утім, Європейський Союз нещодавно ухвалив вже 15-й пакет санкцій і, я сподіваюся, під польським головуванням побачить світ і 16-й пакет. Отже, ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але розуміємо, що певні лазівки завжди залишатимуться" , - зауважив Дорхаут. ﻿

Посол підкреслив, що, на його думку, пріоритетною галуззю російської економіки, на яку варто націлити обмежуючі заходи, є військово-промисловий комплекс.

"Але, знову ж таки, це вкрай важко. Європейському Союзу та його партнерам дуже важко розірвати союз Росії з Північною Кореєю та Іраном і важливі економічні відносини РФ з Китаєм" , - зауважив дипломат.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден обмірковує запровадження нових серйозних санкцій проти енергетичного сектору Росії в останні тижні свого перебування на посаді.

Тим часом країни Групи семи (G7) вивчають способи зниження граничної ціни на російську нафту, однак остаточного рішення ще немає.