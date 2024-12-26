Окупанти малими групами намагаються захоплювати Курахове – речник ЗСУ

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У міській забудові Курахового на Донеччині російські окупаційні війська продовжують спроби прорватися до позицій Сил оборони України. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На Курахівському напрямку за минулу добу сталося 31 бойове зіткнення. У міській забудові Курахового, в районах Дального, Дачного та Успенівки, штурмові групи противника намагаються і надалі інфільтруватися в наші бойові порядки" , - зазначив Трегубов.

За словами речника, це відбувається переважно в нічний час або за умов поганої видимості, зокрема під час туману. Також окупанти дедалі частіше в нічний час використовують протитепловізійні плащі.

"Проходять невеличкими групами до відділення і намагаються чіплятися за будівлі та обходити міську забудову по околицях. Те, що вони наступають малими групами, не означає, що їх мало в цілому. Проти нас там діють 8 та 29 російська армія, 90 танкова дивізія, 20 мотострілецька і 5 та 110 окремі мотострілецькі" , – додав Трегубов.

Він зазначив, що наразі ворог накопичує сили для проведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Окрім того, російська артилерія намагається атакувати українські позиції в місті, проте на практиці здебільшого нищить порожні будівлі.