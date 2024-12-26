В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі України
Українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності, тому можливі зміни в застосуванні заходів обмеження, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомили в "Укренерго".
Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", - розповіли в компанії.
Нагадаємо:
Російські окупанти під час атаки 25 січня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
У четвер 26 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 08:00 до 21:00.