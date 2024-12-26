У дружини Асада загострилася лейкемія – The Telegraph

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Дружина поваленого сирійського президента Башара Асада Асма має тяжку форму лейкемії, лікарі дають їй 50% шансів на виживання. Про це пише The Telegraph із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Асма Асад перебуває в ізоляції задля недопущення інфікування, вона не може перебувати в одній кімнаті з іншими.

Про неї піклувався її батько Фаваз Ахрас, авторитетний кардіолог із лондонської Харлі-стріт, спочатку в Об’єднаних Арабських Еміратах, а потім у Москві.

Видання пише, що у травні цього року Асад повідомив, що у тодішньої першої леді діагностували гострий мієлоїдний лейкоз, агресивний рак кісткового мозку і крові. Крім цього, раніше вона лікувалася від раку молочної залози, оголосивши про повне одужання у серпні 2019 року.

Вважається, що лейкемія знову повернулася після періоду ремісії, йдеться у матеріалі.

"Асма помирає. Вона не може перебувати з кимось в одній кімнаті (через свій стан – ред.)", – сказало джерело, яке безпосередньо спілкувалося із представником родини Асада впродовж останніх тижнів.

За словами іншого джерела The Telegraph, яке контактувало із родиною у Москві, впродовж останніх тижнів стан Асми Асад оцінювався як "50/50".

Раніше повідомлялося, що дружина колишнього сирійського диктатора Башара Асада Асма, невдоволена умовами в Москві, подала на розлучення, щоб виїхати у Лондон. Відомо, що Асма Асад має громадянство Великої Британії.