Ракетний удар по Харкову: понад 1000 багатоквартирних будинків залишаються без тепла

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Через атаки РФ на критичну інфраструктуру Харківщини без теплопостачання досі залишаються 1055 багатоквартирних будинків у Харкові та майже 17 тисяч абонентів у Харківському районі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, внаслідок ударів російської армії на Різдво без тепла опинилося понад пів мільйона абонентів у регіоні. Наразі тепло вже повернули для понад 300 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи тривають. У Харкові без теплопостачання залишаються 92 104 абоненти.

Крім того, протягом доби росіяни завдали понад 10 ударів дронами-камікадзе у Харківському, Ізюмському, Чугуївському районах та самому Харкові. Частину безпілотників вдалося збити силам ППО.

Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі. Зокрема:

25 грудня близько 09:40 внаслідок удару по селищу Новоосинове Куп’янського району загинула жінка

26 грудня близько 05:30 у селищі Дворічна поранено 50-річну жінку, її госпіталізували до лікарні

Роботи з відновлення теплопостачання та ліквідації наслідків атак тривають.

Раніше повiдомлялось, що Росія завдала масованого ракетного удару по Харкову зранку 25 грудня. Окупаційні війська випустили по місту 12 ракет. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без опалення.

Ввечері того ж дня у Харкові частково відновили подачу централізованого опалення. Це вдалося зробити для жителів понад 1300 будинків.