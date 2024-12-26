Росіяни оголосять надзвичайний стан у Чорному морі через розлив мазуту

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У Краснодарському краї РФ, а також на території окупованого російськими військами Криму мають намір оголосити надзвичайний стан. Причиною став витік мазуту з двох танкерів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять публікації російських ЗМІ.

"Через розлив мазуту на узбережжях у Криму і Краснодарському краї буде введено статус федеральної НС" , - сказав глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов ("Гоблін").

Крім того, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району "затягнувся і не припиняється".

Раніше на території Краснодарського краю було введено режим надзвичайної ситуації через розлив нафтопродуктів після аварії танкерів у Керченській протоці. До теперішнього часу діяла НС муніципального рівня.

"Спочатку, за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу зібрати його у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається, і нафтопродукти піднімаються" , - сказав чиновник.

Два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" зазнали аварії 15 грудня через невеликий шторм у Керченській протоці, коли висота хвиль сягала лише 2 метрів. Обидва судна перевозили низькоякісний нафтопродукт, відомий як мазут.

У результаті в Чорне море вилилося понад 4300 тонн важкого мазуту. За словами офіційних осіб, забруднено близько 55 км берегової лінії.