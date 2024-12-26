У МЗС Німеччини пригрозили владі Грузії скасуванням безвізу для посадовців

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Якщо керівна партія "Грузинська мрія" не припинить антиєвропейську політику, Європейський Союз буде змушений формально призупинити процес вступу Грузії до ЄС, а також – застосувати санкції проти грузинських урядовців, починаючи від скасування для них безвізового режиму. Про це 26 грудня заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Європейська правда.

Бербок наголосила, що, попри волю більшості громадян Грузії рухатися у бік членства в ЄС, керівна партія "Грузинська мрія" навпаки віддаляє державу від європейської інтеграції.

"Більшість людей в Грузії хочуть, щоб їхня країна продовжувала свій європейський шлях… Але, обравши антиєвропейський курс, "Грузинська мрія" свідомо відклала процес вступу Грузії до ЄС, фактично призупинивши його. Через дедалі більш авторитарну політику "Грузинської мрії" ми в ЄС також повинні обговорити формальне призупинення процесу вступу Грузії до ЄС" , – заявила вона.

Німецька міністерка переконана, що "протягом останніх тижнів і місяців партія "Грузинська мрія" дедалі більше віддаляє країну від ЄС, тим самим ставлячи під загрозу десятиліття партнерства Грузії з Німеччиною".

Серед негативних дій уряду Грузії Бербок згадала "вибори, які гостро критикують міжнародні спостерігачі, непропорційне насильство проти демонстрантів, так званий "закон про прозорість іноземного впливу" або обмеження прав ЛГБТКІ".

"Таким чином, "Грузинська мрія" змарнувала історичну можливість, яку Європейський Союз пропонує країні" , – робить висновок німецька міністерка.

"Водночас ми обговорюємо з нашими партнерами з ЄС подальші заходи, починаючи від скасування безвізового режиму для грузинських посадовців і закінчуючи цільовими санкціями" , – повідомила Анналена Бербок.

"М'яч на полі відповідальних за "Грузинську мрію". Тепер саме від них залежить зробити все можливе, щоб покласти край глибокій політичній кризі, відновити довіру і запропонувати народу Грузії реальні перспективи – для повернення на шлях вступу до ЄС, але, перш за все, для гарного майбутнього для всіх грузинів" , – підкреслила очільниця МЗС Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Німеччина призупинила проєкти для Грузії на 237 млн євро.