Туск: Орбан хвалить Путіна під час удару по Україні на Різдво

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Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан називає Путіна "чесним партнером" Будапешта під час масованого ракетного обстрілу України на Різдво. Про це написав в четвер прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

"Напередодні Різдва Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. У той же час в різдвяному інтерв'ю прем'єр-міністр Орбан назвав Путіна чесним партнером угорців…" , - написав Туск.

У цьому дописі він згадав також оголошеного в розшук за корупційні злочини колишнього польського урядовця Марціна Романовського, якому Угорщина надала політичний притулок. Він зауважив, що ексміністр юстиції РП добре вивчив різдвяні побажання угорською мовою Bolgot Karácsonyt (веселих свят – ред.).

Нагадаємо, в ніч проти 25 грудня російські загарбники здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування. Крім того, вони атакували безпілотниками, зокрема типу Shahed. Загалом Сили оборони України збили 55 російських крилатих ракет, чотири керовані авіаційні ракети і 54 дрони.

Варшава засудила рішення Будапешта про надання політичного притулку колишньому заступнику міністра юстиції Польщі, депутатові Сейму від "Права і Справедливості" (PiS) Марціну Романовському, який звинувачується у кримінальних злочинах і якого нещодавно було оголошено у міжнародний розшук.