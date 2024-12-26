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Антикорупційний суд конфіскував майно проросійського телеведучого Кота

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Кота і конфіскував його майно, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Мін'юсту.

Рішення ухвалено на засіданні 25 грудня відповідно до закону України "Про санкції".

Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа, де він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України".

Згідно з рішенням суду, в дохід держави підлягають стягненню наступні активи Кота: чотири земельні ділянки у Житомирській області, три одиниці вогнепальної зброї, автомобіль Skoda Octavia Elegance. Крім того, конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проектів.

Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ "Золота Фішка" та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

"Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж пʼяти днів з дня його проголошення. Право на подання апеляційної скарги мають учасники справи та/або їхні представники".

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