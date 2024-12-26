Китай міг випробувати винищувач нового покоління – ЗМІ

У Китаї у небі був помічений новий невідомий літак, який дуже нагадує те, як мають виглядати нові винищувачі вже нового шостого покоління. На наявних кадрах він здійснює політ разом із китайським винищувачем Chengdu J-20, який у Пекіні називаються представником п'ятого покоління, повідомляє Defense Express.

Назва нового винищувача, його параметри, можливості та взагалі на якій стадії знаходиться проєкт - невідомо. Але можливо констатувати, що китайська розробка винищувача вже нового покоління у порівнянні із J-20 вже літає. А з огляду на те, що у літака не прибране шасі - це один з перших, якщо не взагалі перший його політ.

BIG: China’s next-generation (6th-gen) fighter jet made its first flight today. pic.twitter.com/ZryCr2baGA — Clash Report (@clashreport) December 26, 2024

Наявні зображення показують, що мова йде про доволі великий за розміром дводвигунний літальний апарат, який побудований за схемою безхвостка та не має вертикального стабілізатора, або його розмір не значний, чи він складається. Останнє пов'язано зі зменшенням помітності на РЛС.

Новий винищувач трохи більший за Chengdu J-20 за рахунок більшої площі крила. Звісно, якщо обидва літака знаходились на однаковій висоті.

Зрештою, якщо Китай вже дійсно підняв у небо прототип винищувача вже шостого покоління, то тоді це означає, що він значно випередив всі існуючі наразі проєкти таких машин на Заході. Зокрема американський проєкт NGAD зараз лише на стадії формування концепції, а його фінансування та доля поки на паузі до рішення Трампа.

У Європі найбільш просунутим є проєкт Tempest, який веде Велика Британія, Італія та Японія. Як мінімум вже вирішено всі основні бюрократичні проблеми, але сама машина має з'явитися у 2028 році, а введення в експлуатацію цього винищувача шостого покоління заплановано на 2035 рік. І тим самим Tempest має обігнати FCAS - аналогічний за суттю проєкт, який створюється Францією, Німеччиною та Іспанією, а з 2025 року ще і Бельгією.

Нагадаємо, що шосте покоління винищувачів це виключно умовне поняття. І різні країни можуть вважати під ним різні літальні апарати. Але загалом, якщо брати головне, вважється, що винищувач шостого покоління має відповідати наступним критеріям: опційна пілотованість з використанням штучного інтелекту, просунута малопомність, ефективність під час польоту на всіх швидкісних режимах, далекобійність озброєння та наявність "вірних відомих".

Але поки все нагадує те, що поки у США, Європі та Японії розмірковують над тим що хочуть, вирішують бюрократичні, фінансові та юридичні питання - у Китаї просто роблять.