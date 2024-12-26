Більшість у Швеції, Данії і Британії проти миру ціною територій України

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Мешканці країн Західної Європи розділилися в думках щодо того, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишило б Росії контроль принаймні над деякими частинами України, які вона незаконно захопила після вторгнення в лютому 2022 року, як це, за повідомленнями, може планувати обраний президент США Дональд Трамп, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать результати грудневого опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії, повідомляє The Guardian.

Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) та Великій Британії (51%), а також значуща меншість (43%) в Іспанії заявили, що поставилися б до такої угоди дуже або скоріше негативно, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.

Незрозуміло, як може бути укладена будь-яка угода щодо України. Минулого тижня Путін підтвердив свої максималістські цілі, включаючи російський контроль над Кримом і чотирма окупованими українськими регіонами, а також демілітаризацію України і вето на її членство в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував розмови Заходу про мирний процес як передчасні, заявивши, що Україна повинна отримати те, що їй потрібно, щоб зупинити перемогу Путіна.

Як повідомлялося, 47% українців готові підтримати вступ України в НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою РФ.

Також понад половина громадян Польщі вперше підтримали думку, що війна в Україні повинна бути закінчена, навіть якщо їй доведеться відмовитися від частини своєї території або незалежності.