Які документи потрібно оновити українцям у Польщі у 2025 році: список

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У 2025 році важливо заздалегідь перевірити терміни дії документів. Завчасна подача заявок на їх оновлення допоможе уникнути зайвих проблем і черг, а також забезпечить безперешкодне перебування у Польщі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє InPoland.

Які документи потрібно оновити у 2025 році

У 2025 році українцям, які проживають чи працюють у Польщі, необхідно стежити за актуальністю своїх документів. Несвоєчасне оновлення може спричинити труднощі з легалізацією перебування, працевлаштуванням чи отриманням соціальних виплат.

Закордонний паспорт

Одним із основних документів, який потребує уваги, є закордонний паспорт. Якщо термін його дії добігає кінця або документ було видано понад 10 років тому, його необхідно оновити.

Це можна зробити у консульствах України в Польщі, але варто враховувати, що процес може тривати до трьох місяців, а вартість послуги варіюється від 370 до 600 злотих залежно від терміновості.

Карта побиту (Karta pobytu)

Іноземці, які мають карту побиту (тимчасовий або постійний дозвіл на проживання), повинні подбати про її оновлення не пізніше, ніж за 30 днів до завершення терміну дії.

Для цього необхідно мати чинний паспорт, документ, що підтверджує місце проживання, наприклад договір оренди, а також довідку про доходи чи працевлаштування.

Тимчасовий захист (Status UKR)

Українцям, які отримали статус тимчасового захисту після початку війни у 2022 році, важливо знати, що цей статус продовжено до 30 вересня 2025 року. Діти, народжені у цей період, автоматично отримують такий самий захист.

Хоча оновлення статусу здійснюється автоматично, напередодні осені 2025 року варто перевірити чинні правила, щоб уникнути непорозумінь.

PESEL (ідентифікаційний номер)

Для тих, хто має ідентифікаційний номер PESEL, важливо слідкувати за актуальністю своїх даних. У разі зміни місця проживання, сімейного стану чи інших персональних даних необхідно звернутися до місцевого управління ґміни або міста. Процедура зазвичай є безкоштовною.

Дозвіл на роботу (Zezwolenie na pracę)

Українці, які працюють у Польщі на основі дозволу на роботу, мають подбати про його своєчасне оновлення. Цим зазвичай займається роботодавець, подаючи заявку до воєводського управління перед завершенням терміну чинності документа.

Страхування (NFZ або приватне)

Страхування також потребує уваги. Якщо ви користуєтеся державним страхуванням через Національний фонд здоров’я (NFZ), то оновлення зазвичай здійснюється через роботодавця. Для тих, хто має приватне страхування, важливо стежити за умовами контракту та вчасно продовжувати поліс.

Водійське посвідчення

Для власників водійських посвідчень, термін дії яких добігає кінця, або тих, хто хоче замінити українське посвідчення на польське, необхідно подати заявку до комунального відділу транспорту. Для цього знадобиться PESEL та підтвердження місця проживання.

Податкові документи (NIP або PIT)

Українцям, які працюють у Польщі та подають податкові декларації, слід перевірити актуальність своїх податкових даних. У разі змін, таких як нове місце роботи або зміна адреси проживання, необхідно подати відповідну інформацію до податкової інспекції. Це допоможе уникнути помилок у розрахунках пільг або повернення податків.

Нагадаємо, що Національна податкова адміністрація Польщі посилить контроль за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців. У разі виявлення підозрілих транзакцій або ухилення від сплати податків їх рахунки можуть заблокувати.