Україна виконала ще два пункти для отримання фіндопомоги за програмою ЄС

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Кабінет міністрів затвердив Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами Євросоюзу та Молдови до 2030 року, а також Стратегію з реформування психоневрологічних та інших інтернатних установ до 2034 року. Про це йдеться у повідомленні Міенкономіки, повідомляє Економічна правда.

Ці два стратегічні документи є кроками Плану України за програмою фінансової допомоги Ukraine Facility.

Стратегія розвитку прикордонної інфраструктури передбачає реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС, створення мережі сервісних зон, спрощення процедур перетину кордону (цифровізація та запровадження спільного контролю) відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Другий документ — Стратегія з реформування психоневрологічних та інших інтернатних установ до 2034 року — передбачає розвиток соціальних послуг та підтримку людей із підвищеними потребами з метою забезпечення їхньої можливості самостійно проживати у суспільстві.

Нагадаємо, Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У травні Рада Європейського Союзу ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.