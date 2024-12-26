Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Україна виконала ще два пункти для отримання фіндопомоги за програмою ЄС

Україна виконала ще два пункти для отримання фіндопомоги за програмою ЄС
Фото: facebook.com/KabminUA

Кабінет міністрів затвердив Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами Євросоюзу та Молдови до 2030 року, а також Стратегію з реформування психоневрологічних та інших інтернатних установ до 2034 року. Про це йдеться у повідомленні Міенкономіки, повідомляє Економічна правда.

Ці два стратегічні документи є кроками Плану України за програмою фінансової допомоги Ukraine Facility.

Стратегія розвитку прикордонної інфраструктури передбачає реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС, створення мережі сервісних зон, спрощення процедур перетину кордону (цифровізація та запровадження спільного контролю) відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Другий документ — Стратегія з реформування психоневрологічних та інших інтернатних установ до 2034 року — передбачає розвиток соціальних послуг та підтримку людей із підвищеними потребами з метою забезпечення їхньої можливості самостійно проживати у суспільстві.

Нагадаємо, Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У травні Рада Європейського Союзу ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Новини

Популярні теми форуму

analytics