У ГУР розповіли про нові втрати військ КНДР на Курщині
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що війська КНДР на Курщині продовжують зазнавати втрат, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ГУР МОУ.
"Держава-агресор Росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях проти України.
Підтримку та супровід штурмових груп північнокорейських військ у Курській області здійснюють підрозділи БПЛА ЗС РФ".
Так вранці 20 грудня штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців. Утім російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції.
Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.
На передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води ― через активні бойові дії логістика ускладнена.
Того ж дня внаслідок завданого Силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупченню противника в районі населеного пункту Новоівановка Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими.
21 грудня росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством з метою заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій.
Крім цього, за даними ГУР, 22 грудня внаслідок успішного удару Сил безпеки і оборони України, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР.
24 грудня залучені до ведення війни проти України північнокорейські підрозділи вели бойові дії, зокрема в районі Дар’їно-Новоівановка Курської області вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БПЛА. Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько 1 кілометра.
Також війська КНДР розгорнули щонайменше 5 додаткових спостережних постів з умовними назвами "Межа 1-5" з метою ефективнішої розвідки, інформує ГУР МОУ.