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Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки, підтвердивши, що нещодавні заходи уряду щодо стимулювання економіки матимуть короткостроковий позитивний ефект. Про це пише CNBC, повідомляє Ліга.Фінанси.

Очікується, що у 2024 році зростання ВВП становитиме 4,9%, а не 4,8%, як Світовий банк прогнозував у червні. У 2025 році зростання сповільниться до 4,5%, а не до 4,1%.

За три квартали 2024 року китайська економіка зросла на 4,8% у річному вираженні.

Світовий банк переглянув прогноз, ґрунтуючись на тенденції зростання експорту Китаю в останні місяці. Так, у жовтні продажі китайських товарів за кордон зросли на 12% до 27-місячного максимуму ($309 млрд).

Також Світовий банк очікує на позитивний ефект від оголошених останнім часом владою Китаю кроків зі стимулювання економіки. У листопаді Китай представив пакет стимулів з підтримки економіки на суму $1,4 трлн. У грудні уряд оголосив про заплановане на 2025 рік вливання в економіку $411 млрд через випуск облігацій для підвищення споживчого попиту та інвестицій для компаній.

При цьому у Світовому банку вказують, що Китай поки що не вирішив системних проблем в економіці, пов'язаних із кризою на ринку нерухомості та падінням споживчого попиту. Очікуване підвищення тарифів на китайські товари у 2025 році, обіцяне обраним президентом США Дональдом Трампом, також чинитиме тиск на економіку Китаю.