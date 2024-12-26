"Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах на свята

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У передноворічний період "Укрзалізниця" поповнює склади популярних серед українців поїздів додатковими вагонами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Скільки вагонів і на яких маршрутах додає УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що для того, аби забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додають 52 вагони до поїздів по всій країні.

Зазначається, що одразу 5 вагонів додають до складу поїзда №79/80 сполученням "Львів - Київ - Дніпро".

Крім того, вагони додано до складу поїздів:

№81/82 "Київ - Ужгород"

№95/96 "Київ - Рахів"

№39/40 "Запоріжжя - Солотвино"

№127/128 "Запоріжжя - Львів"

№121/122 "Миколаїв - Київ" та низки інших

В УЗ наголосили, що в цілому це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках (для пасажирів по всій країні).

"Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп" , - додали в акціонерному товаристві.

Уточнюється, що до Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.

Як купити квитки УЗ

В цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. У веб-версії сервісу доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

Спершу новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі, тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів. 2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

Нещодавно стало відомо про запуск у застосунку "Армія+" нової програми "Плюси". Вона, зокрема, пропонує спеціальний резерв квитків "Укрзалізниці" для військових.