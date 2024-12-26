Медогляд в Україні можна буде пройти онлайн: що відомо про реформу

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

З 1 січня 2025 року в Україні стартує нова система медико-соціальної експертизи. Реформа передбачає впровадження сучасного підходу до оцінювання повсякденного функціонування людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МОЗ України.

В Україні триває реформа медико-соціальної експертизи

Це нововведення покликане оптимізувати процес визначення стану здоров’я громадян та спростити процедури ухвалення рішень щодо інвалідності, реабілітації чи соціальної підтримки.

Новий підхід до оцінювання

Процес оцінювання функціонування людини відбуватиметься у кількох форматах залежно від обставин та потреб пацієнта:

Очний формат - безпосереднє оцінювання у медичному закладі.

- безпосереднє оцінювання у медичному закладі. Дистанційний формат - із використанням засобів телемедицини.

- із використанням засобів телемедицини. Заочний формат - розгляд на основі поданих документів без присутності пацієнта.

- розгляд на основі поданих документів без присутності пацієнта. Виїзний формат - експертна команда відвідує пацієнта за місцем його перебування або лікування.

Особливості заочного оцінювання

Заочне оцінювання передбачає відсутність фізичної присутності пацієнта або його представника. Воно здійснюється для осіб, стан здоров’я яких документально підтверджено та не потребує додаткових обстежень. Цей формат актуальний для військовослужбовців, учасників бойових дій і пацієнтів із важкими захворюваннями, такими як:

Злоякісні новоутворення ІІІ–IV стадії.

Хвороби крові та кровотворних органів.

Туберкульоз.

Геміплегія, параплегія або тетраплегія.

Ампутації кінцівок.

Стан після трансплантації органів чи імплантації кардіостимулятора.

Вроджені порушення.

Хвороби печінки.

Заочний формат забезпечує оперативне прийняття рішень та економить час пацієнта. Умовою для цього є наявність повного та достовірного пакета медичних документів.

Виїзний формат для особливих випадків

Виїзне оцінювання проводиться для пацієнтів, які мають труднощі з пересуванням або перебувають на тривалому лікуванні. Це стосується:

Людей із серйозними обмеженнями рухливості, які документально підтверджені.

Військовослужбовців та учасників бойових дій, якщо їхній стан не відповідає критеріям заочного розгляду.

У таких випадках лікуючий лікар зазначає необхідність виїзного формату в направленні на оцінювання.

Умови направлення на оцінювання

Пацієнти направляються на оцінювання повсякденного функціонування за кількома критеріями:

Повторний огляд, визначений раніше медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або експертною командою для повторного оцінювання.. Стійкі або необоротні зміни стану здоров’я, підтверджені електронними даними про медичні втручання чи діагнози. Тривала непрацездатність - безперервна понад 120 днів або загалом 150 днів (у разі перерв). Для пацієнтів із туберкульозом - через 10 місяців непрацездатності.

Також направлення може здійснюватися негайно у разі критичного стану пацієнта чи достатньої медичної документації, яка підтверджує стійкі порушення.

Ліквідація МСЕК

Нагадаємо, що реформа МСЕК було ухвалене через низку корупційних скандалів, які спалахнули в різних регіонах країни та стосувалися посадовців . Найбільш резонансною стала справа щодо керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку викрили на незаконному збагаченні.

Також правоохоронці з’ясували, що її родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн гривень.