У РФ 2024 року ввезли майже 30 літаків в обхід санкцій - ЗМІ

До Росії продовжують постачати літаки іноземного виробництва всупереч санкціям США та ЄС. З початку 2024 року в країну було ввезено як мінімум 28 повітряних суден, серед яких літаки малої авіації, так і великі пасажирські лайнери. Це випливає із закритих даних митної статистики, з якими ознайомилося видання "Верстка", повідомляє The Moscow Times.

Найчастіше заборонені для продажу Росії літаки ввозили через Туреччину (11 разів), три борти поставили через Оман, два через Об'єднані Арабські Емірати і стільки ж через Німеччину. Також серед країн-посередників опинилися Сербія, Швеція, Казахстан, Китай та Монголія. Ірландія, Кіпр та Киргизстан були зазначені у митних деклараціях лише у вигляді коду.

З 28 літаків дещо були пасажирськими Bombardier, Airbus, ATR 42-500 та Hawker 800 XP. Один із літаків Bombardier вартістю близько $45,5 млн було ввезено на ім'я Дениса Краснопільського — гендиректора акціонерного товариства "Інпромактив", яке займається виробництвом літальних апаратів. Також Bombardier вартістю від $24,5 до $32,8 млн було ввезено авіакомпанією "Меридіан" з ОАЕ і потім здійснював пасажирські рейси між Москвою, Санкт-Петербургом, Нижнім Новгородом, Тегераном, Баку, Астаною та ін.

Ще один Bombardier вартістю близько 16 млн євро був доставлений авіакомпанії Skylight зі столиці Киргизстану Бішкека та виконує рейси до Китаю, Туреччини, Дубаї та Мальдів. Французький Airbus A319-111 вартістю близько $35 млн, куплений "Авророю" через Литву, виконує перельоти Далеким Сходом. Крім того, один пасажирський літак Boeing 737-800 придбала якутська авіакомпанія "Алроса" для рейсів до Москви, Петербурга, Новосибірська та Благовіщенська.

Згідно з митними документами, дев'ять літаків було ввезено компанією «Сучасні технології» 52-річного бізнесмена Євгена Кабанова. Він є засновником турецької компанії Edermont LTD і киргизстанської «Едермонт Памір», через які літаки поставляються до Росії. Зокрема компанії Кабанова допомогли імпортувати літаки Cessna, Aero Commander 680V, призначені для цивільної авіації, а також американський літак Piper PA-28RT-201T.

При цьому пов'язана з Кабановим компанія відкрито рекламувала ввезення літаків в обхід санкцій. У телеграм-чаті SAON ("Спільнота людей, що літають") Кабанов описував схему доставки іноземних літаків до Росії. За його словами, перегнати повітряне судно можна "своїм ходом" або перевезти сушею чи морем. Якщо скористатися послугами пілота-перегонника, то літак буде доставлений до "місця базування", де він пройде російську реєстрацію, отримає сертифікат льотної придатності та готовий до використання, зазначав Кабанов.

Другий варіант - перевезення сушею або морем - передбачає розбирання літака на запчастини, завантаження в контейнер і відправлення в "проміжний пункт призначення". Після митного оформлення літак прямує до пункту призначення, де ще раз проходить митницю, а потім на місці базування його збирають і отримують необхідні документи. Зацікавленим користувачам Кабанов обіцяв "охоче надати розрахунок із точністю +/- пару тисяч доларів".

США та ЄС запровадили санкції проти авіаційної галузі Росії у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, в країну заборонено постачати літаки іноземного виробництва та запчастини до них, а також ремонтувати та обслуговувати авіаційні транспортні засоби, що належать Росії, за кордоном.