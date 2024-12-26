Euronews: Літак, який впав у Казахстані, збила російська ракета

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За інформацією джерел Euronews, причиною авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" 25 грудня, який летів з Баку до Грозного, стала випущена російська ракета класу "земля-повітря", що вибухнула поруч, повідомляє Українська правда.

"Джерела в уряді Азербайджану в четвер ексклюзивно підтвердили Euronews, що російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною аварії літака "Азербайджанських авіаліній" в Актау в середу".

За даними джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час дій безпілотників над Грозним, а осколки влучили в пасажирів і бортпровідників, коли вона вибухнула поруч із літаком під час польоту.

Неназвані урядовці повідомили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, незважаючи на прохання пілотів про аварійну посадку. Йому було наказано летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані.

Зазначається, що за наявними даними, навігаційні системи GPS літака були заглушені впродовж усього польоту над морем.

Що передувало: