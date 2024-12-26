У РФ обмежили роботу московських аеропортів через загрозу дронів
У низці російських аеропортів ввели обмеження у четвер, 26 грудня. Здебільшого закрили московські аеропорти. Про це пишуть росЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Росавіація" повідомила, що тимчасові обмеження запровадили в московських аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково", "Жуковський", а також в аеропорті Калуги.
Вказані аеропорти не приймають та не відправляють рейси.
Російські ЗМІ пишуть про повітряну загрозу. Також у мережі зазначають, що в аеропортах нібито ввели план "Килим" через загрозу дронів.
Додамо, що план "Килим" оголошують у випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано порушення повітряного простору РФ.