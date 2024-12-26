У РФ обмежили роботу московських аеропортів через загрозу дронів

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У низці російських аеропортів ввели обмеження у четвер, 26 грудня. Здебільшого закрили московські аеропорти.﻿ Про це пишуть росЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Росавіація" повідомила, що тимчасові обмеження запровадили в московських аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково", "Жуковський", а також в аеропорті Калуги.

Вказані аеропорти не приймають та не відправляють рейси.

Російські ЗМІ пишуть про повітряну загрозу. Також у мережі зазначають, що в аеропортах нібито ввели план "Килим" через загрозу дронів.

Додамо, що план "Килим" оголошують у випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано порушення повітряного простору РФ.