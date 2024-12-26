У кількох регіонах України оголосили "жовтий рівень" небезпеки через туман

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Відразу в кількох регіонах України сьогодні, 26 грудня очікується густий туман. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Вранці та в першій половині дня 27 грудня у північних регіонах, Києві та Київській області, а також у Карпатах очікується густий туман із видимістю 200–500 метрів" , - повідомили рятувальники.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через погіршення погодних умов оголошено I рівень небезпеки, який ще називають "жовтий".

"Погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, тому закликаємо водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними" , - додали в ДСНС.

Зауважимо, що під час туману водіям варто дотримуватись основних правил безпеки під час руху.