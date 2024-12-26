В Україні стали гірше ставитися до діяльності мерів: опубліковано антирейтинг

До пʼятірки міст, мешканці яких схвалюють діяльність мера або виконуючого його обовʼязки, входять Харків, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ і Вінниця. Але у поточному році навіть у цих містах ставлення до чинного міського голови погіршилось у порівнянні з минулим роком, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

За її словами, у таких містах як Харків, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ і Вінниця діяльність мера схвалює більшість мешканців. Так, у Харкові це 80%, у Хмельницькому 66%, у Чернігові - 63%, Івано-Франківську - 58%, а у Вінниці - 57%. При цьому у таких крупних містах України як Київ, Дніпро і Львів схвально оцінює мера меншість мешканців. Зокрема, у Львові це лише 38%.

"При цьому, мушу з сумом констатувати, що майже по всім містам України відношення мешканців до діючого мера у цьому році погіршилось у порівнянні з минулим роком. Найкритичніша ситуація у Кропивницькому. Так, у 2023 році схвально оцінювали його 57%, а у поточному 36%, тобто, погіршилось на 21%. У Луцьку - на 19% гірше. У Києві - на 17%" , - повідомила Шуляк.

Парламентарка додала, що єдині чотири міста, мешканці яких у поточному році почали дещо схвальніше оцінювати мера, стали Чернігів (+10%), Одеса (+7%), Чернівці (+3%), Полтава (+5%). Більше того, у таких містах як Харків, Хмельницький і Івано-Франківськ мешканці вважають, що діючих мерів варто переобрати і на наступний термін. По більшості інших міст оцінка однозначна - мер повинен допрацювати свій термін і піти.

За словами Шуляк, найголовніша причина невдоволеності мешканців діяльності мерів міст - корупційна складова. Зокрема, найбільше корупційних проявів спостерігається у медичній та освітній сферах, хоча за останні п’ять років тут спостерігається певне покращення. Водночас, сфери, в яких позитивні зміни поки не сталися, включають міську владу, суди та прокуратуру. Більше того, підкреслила нардепка, згідно з останніми опитуваннями, 35% українців зазначають, що ключовим фактором у прийнятті рішень депутатами місцевих рад і досі лишається самозбагачення.

"На третій рік війни корупція на рівні місцевої влади, на жаль, повертається до довоєнних показників. Згідно з даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення НАЗК, від початку великої війни винесено майже 7 тисяч вироків корупціонерам" , - зауважила Шуляк.

Вона наголосила, що серед останніх законодавчих ініціатив, скерованих на подолання корупції, які парламент зрештою підтримав, слід виділили законопроєкт №7283. Нині він перебуває на підписі у президента.