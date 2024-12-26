Безпілотники атакували станцію з перекачування нафти у Брянській області РФ – Shot

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У соцмережах повідомляють про атаку ударних безпілотників, які напередодні намагалися атакувати брянську НПС "Десна" "Транснефть - Дружба" у Росії. Про це повідомляє Телеграм-канал Shot, повідомляє Укрінформ.

За даними медіаресурсу, чотири апарати були знищені російськими силами ППО, з одного вцілілого витягли вибухівку і знищили.

"За нашими даними, напередодні під час атаки на території НПС «Десна» на підльоті було знищено зграю безпілотників ЗСУ, які несли в собі вибухівку вагою до 3 кг. Два зі збитих впали на територію, з одного витягли вибухівку і знищили за межами НПС. Пошкоджень зазнали дві трансформаторні підстанції: корпус і вибите скло. Постраждалих, за нашою інформацією, немає" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що у прилеглому населеному пункті - с. Десна Вигоницького району Брянської області РФ - осколками пошкоджено одну приватну автівку "Лада-Гранта", в одній із квартир пошкоджено вікно.