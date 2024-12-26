У НАТО закликали до повного розслідування аварії літака Azerbaijan Airlines

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

НАТО закликає провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines), повідомляє Європейська правда.

Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Вона висловила співчуття у зв’язку з катастрофою і закликала до повного розслідування.

"Наші думки та молитви з родинами та жертвами авіакатастрофи рейсу Azerbaijan Airlines J28243. Ми бажаємо постраждалим в авіакатастрофі якнайшвидшого одужання і закликаємо до повного розслідування", – написала Далхалла у соціальній мережі Х (Twitter).

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Підприємство "КазАероНавігація" офіційно заявило, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити над Грозним українські безпілотники.

26 грудня в уряді Азербайджану неофіційно повідомили, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.