Ексголова Західного апеляційного госпсуду отримав підозру в хабарництві

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Українські правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Апеляційного господарського суду однієї з областей. Він міг вимагати у представника приватної компанії 1 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.

САП не називає ім'я фігуранта, але, за інформацією джерела, йдеться про Бориса Плотніцького, який раніше очолював Західний апеляційний господарський суд.

Цього року Плотніцький подав у відставку зі своєї посади. 15 серпня його заяву задовольнила Вища рада правосуддя.

Він був головою Західного апеляційного господарського суду з 2018 року.

Схема в суді

Нагадаємо, на початку грудня САП і НАБУ викрили суддю і колишнього голову Господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів. За таку суму йому обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

Як повідомляли джерела, йдеться про суддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича. 12 грудня він звільнився з посади голови Господарського суду Львівської області за власним бажанням. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Також нещодавно Вищий антикорупційний суд заарештував іншого колишнього голову Господарського суду Львівської області, який теж міг бути причетним до вимагання хабара.