WP: Трамп вимагає від Європи збільшити допомогу Україні

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Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп намагається перекласти на країни Європи надання військової допомоги Україні. Натомість він планує скоротити цю допомогу з боку США.﻿ Про це повідомляє The Washington Post, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Видання нагадало, що нинішній святковий сезон є третім поспіль з початку вторгнення Росії в Україну. І припускає, що обіцянка Трампа провести переговори щодо припинення війни, "змушує багатьох сумніватися в тому, що буде четвертий".

"Трамп уже тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. Водночас, він сигналізує, що допомога у сфері безпеки з боку США, як найбільшого прихильника України, - зменшиться" , - йдеться у публікації.

У WP також нагадали, що Трамп досі не розкрив подробиць того, як він планує змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, а українська та російська делегації не зустрічалися з перших місяців війни у 2022 році.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії та після обрання на початку листопада президентом США, Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність закінчити війну Росії проти України в максимально стислі терміни.

Зокрема, політик обіцяє провести переговори про мир із російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, Трамп неодноразово заявляв, що після вступу на посаду президента, Україна не буде отримувати від США настільки багато допомоги, як отримувала за часів адміністрації Джо Байдена.

За даними видання Financial Times, новообраний глава Білого дому планує продовжувати постачати зброю Україні, щоб забезпечити "мир через силу".