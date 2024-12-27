Ізраїль завдав масованих ударів по хуситах у Ємені

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Військова авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти хуситів у Ємені. Під удар, зокрема, потрапило летовище у столиці країни Сані.﻿ Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Ударів було завдано по позиціях терористів на західному узбережжі та в глибині країни.

Зокрема, були атаковані військова інфраструктура хуситів у столичному міжнародному аеропорту Сани, а також на електростанціях Хезьяз і Рас Канатіб.

Крім того, ЦАХАЛ завдала ударів по військовій інфраструктурі у портах Аль-Худайда, Саліф і Рас Канатіб на західному узбережжі.

"Ці військові об'єкти використовувалися терористичним режимом хуситів для контрабанди іранської зброї в регіон та для в'їзду високопоставлених іранських чиновників. Це ще один приклад використання хуситами цивільної інфраструктури у військових цілях" , - йдеться у повідомленні.

Атаки Ізраїлю по єменських хуситах

З початком війни у Секторі Газа 7 жовтня 2023 року, ісламське угруповання єменських хуситів, за підтримки Ірану, почало атакувати комерційні торгові судна, що рухаються в Червоне море. Також терористи регулярно обстрілюють ракетами і дронами територію Ізраїлю.

Зокрема, під час удару 26 грудня, постраждав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Обстріл застав його разом із командою в аеропорту єменської столиці Сани.

21 грудня хусити вдарили ракетами по столиці Ізраїлю. За кілька годин у Сані пролунали вибухи.

Пізніше виявилося, що удару завдали американські військові.

В ніч на 19 грудня єменські хусити вдарили ракетою по Ізраїлю, але її збила ППО. У відповідь Ізраїль атакував з авіації позиції терористів у Ємені.