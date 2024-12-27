DeepState: Окупанти захопили село Українка на Донеччині

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За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували село Українка у Донецькій області.﻿, повідомляє Українська правда.

"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки" , – йдеться у повідомленні.

Мапа: DeepState

Нагадаємо, DeepState 17 грудня повідомляв, що росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів.

Вже наступного дня аналітики повідомили про захоплення окупантами села Сонцівка.

19 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Трудове Донецької області.

25 грудня росіяни на Донеччині окупували ще два населені пункти – Сторожеве та Новооленівку.