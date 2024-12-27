DeepState: Окупанти захопили село Українка на Донеччині
За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували село Українка у Донецькій області., повідомляє Українська правда.
"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, DeepState 17 грудня повідомляв, що росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів.
Вже наступного дня аналітики повідомили про захоплення окупантами села Сонцівка.
19 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Трудове Донецької області.
25 грудня росіяни на Донеччині окупували ще два населені пункти – Сторожеве та Новооленівку.