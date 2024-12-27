Розвідка Південної Кореї: ЗСУ взяли в полон солдата КНДР у Курській області

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Розвідка Південної Кореї підтвердила дані про взяття українськими військовими в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Напередодні ввечері відповідна інформація про захоплення бійця КНДР в полон з'явилася на українських медіаресурсах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Найбільше південнокорейське інформаційне агентство поширило у п'ятницю, 27 грудня, заяву розвідки Республіки Корея із підтвердженням, що пораненого північнокорейського солдата було захоплено живим

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій" , - йдеться в короткому релізі Національної розвідувальної служби, яке цитує Yonhap.

Інформація про взяття в полон першого солдата КНДР

Напередодні ввечері, 26 грудня, в мережі були оприлюднені повідомлення із фотографією про те, що воїни Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, ймовірно, взяли в полон першого солдата КНДР, якого відправили воювати на боці Росії.

Про це, зокрема, у четвер писав Telegram-канал "the_warshal18", в також видання "Мілітарний". Також були оприлюднені відповідні фото.

Судячи з повідомлень в Telegram-каналі, цей північнокорейський "вояка", судячи з усього, отримав поранення. Між тим детальних даних щодо його стану не були уточнені.

"Група ССО провела операцію зі знищення ворога на Курському напрямку. Окрім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом" , - йдеться в матеріалі українських ЗМІ.

Варто зазначити, перед тим не було даних щодо взяття в полон військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії воювати проти України. Відтак, у разі підтвердження інформації, цей випадок можна назвати першим поповненням "обмінного фонду" північнокорейськими солдатами..

Війська КНДР воюють на боці РФ проти України

За даними офіційних осіб Південної Кореї, наразі до Росії було направлено близько 11 тисяч північнокорейських військових. Певну частину з них після тренування та підготовки направили в Курську область, щоб брали участь у складі росармії у боях проти Сил оборони України.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що армії КНДР вже зазнала втрат у понад 3 тисячі солдатів у Курській області.