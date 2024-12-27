Низку російських аеропортів закрили через загрозу безпілотників
Кілька російських аеропортів вранці 27 грудня призупинили роботу, запровадивши план "Килим". Про це пишуть ТАСС із посиланням на Росавіацію та Baza, повідомляє Українська правда.
Зазначається, що план "Килим" ввели в аеропортах Сочі, Казані, Астрахані.
У повідомлення Росавіації йдеться про те, що обмеження в роботі аеропортів введені "для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден".
Російські пабліки повідомляють, що план "Килим" був запроваджений нібито через загрозу безпілотників.