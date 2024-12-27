Низку російських аеропортів закрили через загрозу безпілотників

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Кілька російських аеропортів вранці 27 грудня призупинили роботу, запровадивши план "Килим".﻿﻿ Про це пишуть ТАСС із посиланням на Росавіацію та Baza, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що план "Килим" ввели в аеропортах Сочі, Казані, Астрахані.

У повідомлення Росавіації йдеться про те, що обмеження в роботі аеропортів введені "для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден".

Російські пабліки повідомляють, що план "Килим" був запроваджений нібито через загрозу безпілотників.